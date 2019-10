Toksoplazmozes, kailās ēdes, "Bartonellas" baktērijas riski - veterinārārsti iebilst pret Rīgā iecerēto "kaķu pilsētiņu"

Biedrības ieskatā, projekta īstenotāju solītā dzīvnieku attārpošana un vakcinācija nepasargās apkārtējos no inficēšanās. "Ielas kaķi ir daudzu dzīvībai bīstamu slimību pārnēsātāji, tāpēc kaķu slimību speciālisti uzsver, ka ir ļoti svarīgi kaķus turēt mazās kolonijās. Daļa no slimībām ir bīstamas tikai citiem kaķiem, bet diemžēl kaķi pārnēsā arī, piemēram, toksoplazmozi, tā dēvēto kailo ēdi, "Bartonellas" baktēriju un citas infekcijas, kas ir bīstamas arī cilvēkiem. Slimie kaķi inficē citus sugas brāļus caur kontaktu, skrāpējumiem un kostām brūcēm. Cilvēki parasti saslimst tiešā kontakta veidā vai nonākot saskarē ar kaķu inficētajām lietām," uzsver LVB.

Pēc LVB paustā, kaķis ir izteikti teritoriāls individuālists, kuram sociālo attiecību veidošana ar citiem kaķiem ir stresa pilna. Līdz ar to projekta ideja par 100 kaķu iesprostošanu ierobežotā teritorijā neatbilst dzīvnieku interesēm un radīs "pilsētas" iemītniekiem paaugstinātu stresu. Stress savukārt kaķiem izraisa urīnceļu iekaisumus, palielina agresiju un noved pie savstarpējiem ķīviņiem. Tam seko pastāvīgas ciešanas no sāpēm un emocionālā diskomforta, daļa kaķu no infekcijām aizies bojā, kamēr mazās kolonijās dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, norādīja biedrībā.