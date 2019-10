Māja dzīvokļa cenā: ekonomiskās Pierīgas mājas

Par aptuveni 60 000 līdz 100 000 eiro iespējams iegādāties solīdu dzīvokli kādā no galvaspilsētas jaunajiem projektiem. Bet, ja labi papēta nekustamo īpašumu sludinājumu piedāvājumu, redzams, ka par šādu summu pieejamas arī lielākas un mazākas mājas, un pat netālu no Rīgas. Jāņem vērā, ka šādā cenu kategorijā ietilpstošie īpašumi, iespējams, var prasīt ieguldījumus to pabeigšanā vai kosmētiskajā remontā. Tomēr, atrodot īsto piedāvājumu, iespējams izvilkt arī pilno lozi. Lūk, daži privātmāju piemēri, kuru cenas kategorija iekļaujas dzīvokļu cenās.