Vairāki Latvijā radītie risinājumi spēruši pirmos soļus ārvalstu tirgos

“InPass” risinājumi strādā uz lietu interneta (Internet of Things – IoT) bāzes, kas ļauj jebkuru iekārtu pieslēgt internetam. Ar IoT risinājumiem iespējams izmērīt dažādas lietas – telpu klimatu, spiedienu, iekārtu darbību un veiktspēju. Tas palīdz automatizēt vienkāršas darbības uzņēmumā – cilvēkam vairs nav jāiet reizi dienā nolasīt no dažādām iekārtām datus, piefiksēt tos un pēc tam reģistrēt kādā sistēmā. Ja kādai no iekārtām ir tehniska problēma, tad iekārta par to ziņo automātiski.