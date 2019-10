Dzintars: Darbs piecu partiju koalīcijā izskatījās pēc gatavās elles

"No savas puses darīsim visu, kas no VL-TB/LNNK atkarīgs, lai vienošanās būtu. Ir varianti, ja to nepanāks, - vienoties par kopīgu mēra kandidātu vai vismaz slēgt sadarbības līgumu pirms vēlēšanām," piebildis politiķis.

"Uzskatu to par soli, lai mazinātu to partiju priekšrocības, kuru atbalstam ir liela sponsoru nauda - bieži komplektā ar atkarību no sponsoriem. Labi apzinos, ka pozīcija var nebūt populāra. (...) Mana pārliecība ir tāda, ka politiķu atkarība no "labvēļu" ietekmes Latvijai izmaksā daudz dārgāk nekā finansējums, par kuru runājam. Mums savs viedoklis jāizstāsta vēlētājiem ikdienā, ne tikai tad, kad saņemam uzaicinājumus uz intervijām. Taču, ja to var atļauties tikai tie spēki, kuriem ir iestaigātas takas, piemēram, pie būvniekiem vai azartspēļu biznesa lielajiem dūžiem, tad partijas, kuras vēlas no šādiem sakariem atturēties, nonāk nevienlīdzīgā situācijā," ieceri pamatojis partijas līderis.