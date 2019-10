Daudzi cilvēki un uzņēmumi joprojām pret savu datu aizsardzību izturas nevērīgi

- Pirmkārt, ja datu aizsardzības regulas ievērošanu vada juristi vai informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļas cilvēki, tā ir nepareiza pieeja. Datu aizsardzība ir jāvada uzņēmuma vadībai, kur jānosaka konkrēti uzdevumi katrai nodaļai, to vidū arī juridiskajai un IT nodaļām. Ir jānosaka uzdevumi arī cilvēkresursu vadībai, jāizveido veids, kā apstrādāt informāciju par klientiem un uzņēmumā nodarbinātajiem. Tās ir divas galvenās grupas, kā personas dati uzņēmumā ir jāapstrādā.