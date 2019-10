RFW: paziņots 31. sezonas dalībnieku sastāvs no Latvijas

Rīgas modes nedēļas 31. sesijā, kas norisināsies no 29. oktobra līdz 2. novembrim, tiks prezentētas labāko Latvijas modes dizaineru 2020. gada pavasara-vasaras sezonas kolekcijas. Lielas modes skates šajā sezonā piedāvās zīmoli Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier un jaunpienācējs - Selina Keer. Tradicionāli Rīgas modes nedēļas noslēguma dienu atklās bērnu modes skate no Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse. Ar savām prezentācijām un performancēm ārpus RFW galvenā podija piedalīsies tādi zīmoli kā Ksenia Danilova hats, Mareunrol's, One Wolf un Sin on the Beach. RFW preses dienests uzzināja, kas jauns šiem Latvijas dizaineriem.