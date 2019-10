"Muskuļvīru" cīņas Sīrijā vislielāko ļaunumu nesīs neaizsargātajiem sīriešiem

ASV prezidents Donalds Tramps jau iepriekš runājis par plāniem atvilkt karavīrus no konfliktiem ārvalstīs. Šonedēļ Baltais nams paziņoja, ka atvilks savus spēkus Sīrijā no Turcijas robežas un neatbalstīs Ankaras ilgi plānoto operāciju valstī. Tādējādi ASV pārtrauks atbalstu kurdiem, ar kuriem kopīgi cīnījās pret teroristisko grupējumu "Islāma valsts".

"Daudzi to kritizēs kā cinisku gājienu un reālpolitikas manifestāciju," uzsver Soričs. "Tramps uz to atbildēs, ka dara tikai to, ko vēlas kara nogurdinātie amerikāņu vēlētāji. Viņi neredz, ka būtu panākts īsts progress Tuvo Austrumu konfliktu zonās. Un priecāsies, ka tiek atvilkti ASV spēki un kontroli pārņem citas valstis."