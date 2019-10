"Facebook" kriptovalūtas ēra var beigties, tai pat īsti nesākoties

Vācijas un Francijas valdības par to paziņoja tiešā tekstā. Oficiālajā paziņojumā septembrī abas valstis deklarēja, ka “neviens privātais uzņēmums nedrīkst iegūt monetāro varu, kas ir suverēnu valstu pamatā”. Analītiķi norāda, ka ar šādu paziņojumu valstis norāda, ka “Facebook” dara ko tik nopietnu, it kā tiktu veidota privātā armija.

“Facebook” vēlas iegūt savu tirgus daļu banku sektorā – šāda apņēmība un tālredzība ir apsveicama, tomēr, ņemot vērā konfliktus un spekulācijas, ir viegli iedomāties, kāpēc “Libra” arī varētu negūt peļņu no ātrākām transakcijām un zemākiem maksājumiem par naudas pārvedumiem.

Vispirms ir nepieciešams atklāt problēmas, ko rada “Facebook” iesaistīšanās finanšu sektorā, un kas varētu likt globālajai digitālajai valūtai izskatīties pievilcīgi. Eksperti norāda - to jāpadara par “kolektīvu īpašumu”, kas gluži nebūtu īstenots decentralizētā veidā, piemēram, kā “Bitcoin”, tad valdībām visā pasaulē “Facebook” mēģinājums iekarot finanšu sektoru neizskatītos pēc finanšu revolūcijas.

Digitālajā laikmetā jautājums par digitālajām valūtām no dienaskārtības nepazudīs. Ļoti ticams, ka vienai no pasaulē bagātākajām un ietekmīgākajām kompānijai neizdosies (vismaz pagaidām!) iegūt pietiekamu atbalstu savai valūtai. Viena no iespējām ir tā, ka rīkosies valstis pašas. Atsevišķas valstis, kā Šveice un Ķīna pašas strādā pie “nacionālās kriptovalūtas”.