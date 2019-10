TOP 6 dekoratīvās kosmētikas stereotipi Latvijā

Atbilstoši lietota kosmētika ir piemērota ikvienam vecumam. Pareizi uzlikta, tā īsti nav manāma, tieši otrādi - paslēpj vai izceļ to, ko vēlamies. To, cik daudz vai maz lietojam kosmētiku, būtiski ietekmē vide, kurā esam ikdienā, darba vieta, apkārtējie cilvēki. Reizēm cilvēki lieto dekoratīvo kosmētiku, tikai dodoties uz svinīgākiem pasākumiem, kad vēlas būt košāki. Nereti sievietes, iedvesmojoties no žurnāliem un dažādām interneta platformām kā, piemēram, "Youtube", uzklāj kosmētiku atbilstoši instrukcijām, taču gaidītais rezultāts netiek sasniegts.