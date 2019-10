Ātrums pats nepieņem lēmumus jeb drošība ir tikai pašu rokās

Ir ļoti maz autovadītāju, kuriem izdodas norobežot fizisko nogurumu vai stresu no vadīšanas stila. Pagājušogad konkursa gaitā pārliecinājāmies, ka rūpes par autovadītāju labsajūtu daudzos uzņēmumos ir pašsaprotamas – no šofera stresa līmeņa atkarīgs tas, kā viņš brauc, bet viņa kļūdas uzņēmumam nozīmē ne tikai soda naudu, bet arī reputācijas risku. Ir uzņēmumi, kuros jau minētās telemātikas ierīces tiek izmantotas arī autovadītāja braukšanas paradumu izpētei, analizējot datus par braukšanas ātrumu, paātrināšanos, bremzēšanu, degvielas patēriņu. Darbinieks saņem atgriezenisko saiti, un tādējādi viņam tiek dota iespēja pilnveidoties. Citādi ir uzņēmumos, kur darba auto nav objektīva nepieciešamība, bet gan motivējošs bonuss pie atalgojuma. Šādā gadījumā, protams, braukšanas ātrumu neviens nekontrolē.

Ne mazāk bīstami kā autovadītāji, kuriem no visa ir bail, ir tie, kuriem nav bail ne no kā. Šādam vadītājam, iesēžoties jaunā automašīnā, kas aprīkota ar joslu sensoriem, aklās zonas sensoriem, automātisko bremzēšanu un pamatīgiem drošības risinājumiem trieciena gadījumā, nostiprinās pārliecība, ka viņš no visa ir pasargāts. Tas droši vien palīdz mazināt negadījumu skaitu parkojoties un varbūt arī ievērot distanci, bet ja nu notiek sadursme ar vienu no tiem trīspadsmitgadīgajiem auto, kam šādu ekstru nav? Jaunākās automašīnas vadītājs varbūt arī tiks cauri sveikā vai iedzīvosies nelielos zaudējumos, bet otra spēkrata vadītājam sekas var būt letālas. BALTA savā pieredzē ar šādiem gadījumiem diemžēl ir saskārusies. Jo jaunāks auto, jo vieglāk vadītājam zaudēt modrību un kļūt pārgalvīgam – ātrums ir mazāk jūtams, un vadītājs pārāk paļaujas uz tehnoloģijām.