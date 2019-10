Bezkontakta kartes Latvijā lieto apmēram 60% Latvijas iedzīvotāju

Asociācijā atzīmēja, ka Latvijā respondentu īpatsvars, kuri ikdienas pirkumiem lieto bezkontakta kartes, pieaudzis no 37% 2018.gada septembrī līdz apmēram 60% 2019.gada septembrī. Gada laikā būtiski pieaudzis arī to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri bezkontakta karti izmanto vienmēr vai gandrīz vienmēr, kad tas ir iespējams, proti, no 24% līdz 46%. Savukārt norēķinus telefonos un citās viedierīcēs ikdienā regulāri izmanto katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs.