Vēl neprognozē, kad griestu iegruvuma skartās Lāčplēša ielas ēkas iemītnieki varēs atgriezties mājās

Pie nama pirmdien pulcējās virkne pašvaldības un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvju, kā arī nama īpašnieku pārstāvis un ēkas iedzīvotāji. Tikšanās mērķis bija viest skaidrību par to, kāds ir nama stāvoklis un kad iedzīvotāji drīkstēs atgriezties savos dzīvokļos.

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) gan pauda neapmierinātību un neizpratni par tik ilgu kavēšanos, jo telefonsarunā īpašnieki solījuši situāciju sakārtot pēc iespējas ātrāk. Vienlaikus viņš norādīja, ka īpašumā atrodas vairākas ēkas, vienai no kurām piemērots arī A kategorijas grausta statuss.

Sanāksmē piedalījās arī virkne nama iedzīvotāju, kuri, galvenokārt, pauda neapmierinātību ar to, ka no nama evakuēti "ar to, kas bijis mugurā" un jau vairākas dienas viņiem nav iespējams iekļūt pakaļ ne apģērbam, ne zālēm, ne citām sadzīves mantām. Daļai iedzīvotāju dzīvokļos palikuši arī mājdzīvnieki.