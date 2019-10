Sabiedrības novecošanās kā iespēja ekonomikas izaugsmei

2018. gadā pirmo reizi vēsturē tika novērota situācija, kad cilvēku skaits, kuri ir vecāki par 65 gadiem, bija vairāk nekā bērni, kuri jaunāki par pieciem gadiem. Tāpat paredzams, ka nākotnē trīskāršosies to cilvēku skaits, kuru vecums sasniegs 80 gadus vai vairāk. Ja 2019. gadā pasaulē ir 143 miljoni šādu cilvēku, tad 2050. gadā 80 gadus vecu cilvēku skaits sasniegs 426 miljonus.

Tieši vecuma kategorija 65 gadi un vecāki aug straujāk, nekā citas vecuma grupas, it īpaši, ņemot vērā faktu, ka pašlaik visā pasaulē krītas dzimstības rādītāji. Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizāciju, dzimstības rādītāji visā pasaulē, izņemot Āfriku ir tuvu vai zemāk “aizstāšanas līmenim” - līmenim, kas nepieciešams, lai turētu iedzīvotāju skaitu līmenī. Augstāk attīstītajās valstīs šis rādītājs ir aptuveni divi bērni, ko jādzemdē sievietei.

Tomēr šajā gadījumā nevar runāt vien par novecošanos: cilvēki dzīvo ilgāk, un ilgāk saglabā arī savu veselību. Tas nozīmē, ka vecāku cilvēku skaits pieaug, līdz ar to, pieaug arī atsevišķu patērētāju, strādnieku un novatoru grupa.

“Laika posmi no dzimšanas līdz 21 gada vecumam, no 21 līdz 40 un no 40 līdz pensionēšanās vecumam katrs aizņem aptuveni 8000 dienas. Ja sasniedz 65 gadu vecumu, tev ir 50% iespējamība, ka sasniegsi arī 85 gadu vecumu – tās ir vēl 8000 dienas. Tātad – aptuveni trešo daļu dzīves mēs pavadām bez jauniem piedzīvojumiem, bez jaunām atzinībām vai gaidām,” saka Kaflins.