"Mēs esam labi žurnālisti, bet draņķīgi biznesmeņi"

Reālais ziņu mediju popularitātes kritums, manuprāt, risinās kopš 2008. gada, kad sākās globālā ekonomiskā krīze, kad strauji sāka mirt avīzes. Kopš tā paša 2008. gada arī sāka uzplaukt sociālie tīkli. Tobrīd tradicionālie mediji apjauta, ka no tiem aizplūst nauda uz internetu. Tad bija 2010.-11. gads, kad, manuprāt, bija reāla depresija, it īpaši Amerikā, kur tika masveidā atlaisti no darba žurnālisti. Toreiz radās tā pārliecība, ka ikviens, kuram ir savs blogs, var būt žurnālists. Taču arī šis vilnis ir pāri, jo visi saprata, ka ikviens gluži par žurnālistu būt nevar un ka viedokļa paušana īsti nav žurnālistika - tai tomēr ir nepieciešami profesionālie standarti. Ir jāmēģina uzklausīt visas puses, jāpārbauda publicējamā informācija un tā tālāk. Blogeris vai influenceris to vienkārši nedara.

Tie, kuri patērē kvalitatīvu informāciju, saprot, ka par to ir jāmaksā. Otrā daļa nemaksā un arī nekad nemaksās ne par ko - viņi patērē visu, kas ir bez maksas un bieži vien ne pārāk kvalitatīvs. Tāpēc ir jautājums, kā sasniegt to auditoriju, kura nepatērē neko un ne par ko nemaksā. Varētu jau domāt, ka ir vienalga, ko viņi dara, bet arī viņi iet un piedalās vēlēšanās. Un tas, kā viņi nobalso, ietekmē arī pārējo dzīves kvalitāti.

Es nezinu, vai proporcionāli tā ir lielāka, vai mazāka, bet tā ir ļoti būtiska daļa. Es par to pārliecinājos - un man bija šoks - pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kad mēs, "Re:Baltica" trīs mēnešus monitorējām sociālos tīklus. Mēs meklējām Krieviju un Kremli - neatradām. Bet galvenais secinājums bija cits - ja mēs savulaik diskutējām, kura no avīzēm ir labāka, vai kurš virsraksts ziņu portālos ir izdevies, tad šeit nācās konstatēt, ka ir milzumdaudz cilvēku, kuri nepatērē nevienu mediju. Es prezentācijās bieži vien kā piemēru minu faktu, kā priekšvēlēšanu periodā soctīklos ārprātīgu popularitāti ieguva kāds video, ar kuru bija dalījušies vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku. Tajā kāds it kā uzņēmējs no Ķekavas braukāja pa aptiekām Lietuvā un Latvijā un salīdzināja zāļu cenas. Mums to atsūtīja kāds no mūsu heiteriem ar komentāru: "Redziet, kas ir īsta žurnalistika!". Tajā video bija iemontēti arī diezgan daudzi fragmenti, kuros žurnālisti par šo tēmu intervē politiķus un amatpersonas. Tas nozīmē, ka žurnālisti par šo tēmu ir runājuši. Taču cilvēkam, kas nepatērē medijus, tas viss ir jaunums un viņš vaino mūs, ka mēs netaisām pareizo žurnālistiku. Un otrs secinājms, gluži kā biznesā - nevaino klientu vai konkurentu.