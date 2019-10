Aptauja: pie augstā ceļu satiksmes negadījumu skaita autovadītāji galvenokārt vaino braukšanas kultūru

Autoavārijā, kurā sadūrušās automašīnas "Volkswagen Golf" un "Honda", Siguldas apkaimē uz Pleskavas šosejas cietuši pieci cilvēki, no kuriem trīs - ļoti smagi, gūstot politraumas.

Transportlīdzekļu skaits un satiksmes intensitāte Latvijā turpina pieaugt, un līdz ar to diemžēl aug arī ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits. Ja Eiropā uz miljons iedzīvotājiem to ir vidēji 50, tad Latvijā – 78, mums atpaliekot tikai no Rumānijas un Bulgārijas.