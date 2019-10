Blokķēde Amazones aizsardzībai: kā tehnoloģijas nāk palīgā lietus mežam

Jā, mūsu industrija ir tāda, ka mēdz būt grūti izskaidrot. Vienkāršiem vārdiem - "GeneCoin" padara piegādes ķēdi caurspīdīgu. Daudzi cilvēki nezina, no kurienes nāk viņu lietoto produktu sastāvdaļas. Piemēram, 50% no visiem ASV izrakstītajiem medikamentiem sastāvā ir augi no lietus mežiem. Amazones augi izmantoti arī ļoti daudzu kosmētisko līdzekļu ražošanā. Šīs sastāvdaļas ir mūsu ikdiena, kaut arī paši varbūt to nemaz nezinām.

To nesaku tikai es. Arī ANO vērš uzmanību uz to, ka pasaules valstīm par to jārūpējas, kā arī attiecīgajām industrijām savā peļņā jādalās ar vietējām kopienām, lai tās arī turpmāk varētu gādāt par lietus mežiem.

Interesanti, ka šo protokolu parakstīja vairāk nekā 100 valstis un 80 valstis to jau iekļāvušas likumdošanā. Brazīlija bija viena no pirmajām. Kad uzņēmumi izmanto vietējos augus, tiem jāatmaksā 1% no produkta radītajiem ienākumiem. Uzņēmumi ir gatavi to darīt, bet problēmas sagādā informācijas iegūšana par to, kādā veidā izejviela iegūta. Parasti šajās industrijās sastopamas sarežģītas piegādes ķēdes ar daudziem posmiem. Piemēram, kosmētikas kompānija ražo šampūnu un nopērk izejvielu, kas tam dod augļu smaržu. Uzņēmums to iegādājas formā, ko uzreiz var pievienot šampūnam, bet izejviela pirms tam izgājusi sarežģītu ceļu no vietējās kopienas, kas lietus mežā novāca augus, caur dažādiem pārstrādes un ražošanas uzņēmumiem. Jau pēc viena vai diviem posmiem šīs ķēdes sākums vairs nav redzams. Iepērkot izejvielu, uzņēmumi pat nevar zināt, vai tā nākusi no Brazīlijas, Peru, Indijas vai citas pasaules vietas ar lielu bioloģisko daudzveidību.