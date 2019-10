Aptauja: vairāk nekā 70% baltiešu uzskata, ka sauss gaiss veicina saslimšanu ar vīrusiem

Problēmas rada arī strauja un bieža pārvietošanās no auksta, mitra gaisa uz siltu un sausu gaisu, kas gļotādai nepatiks. Neskatoties uz zināšanām par to, ka sauss un piesārņots gaiss ietekmē veselību, 61% respondentu Latvijā, 53% Lietuvā, 49% Igaunijā norāda, ka nav ne interesējušies, ne mērījuši gaisa kvalitāti telpās, kas liecina par to, ka cilvēki bieži vien saskaras ar veselības problēmām, jo jau sākotnēji nenovērš problēmas cēloni.