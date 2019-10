Par to, kam, kādēļ un kad būtu vērts veikt redzes lāzerkorekciju, stāsta Dr. Lūkina acu klīnikas dibinātājs un vadošais acu ķirurgs – dr. Fēlikss Lūkins – acu ķirurgs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi redzes lāzerkorekcijā.

Dr.Lūkina acu klīnika Rīgā jau vairāk nekā 15 gadus specializējas tieši redzes lāzerkorekcijā, šajā laikā veikusi vairāk nekā 20 000 LASIK operācijas, lepojoties ar izcili augstu veiksmes procentu – 99,7%. Klīnika Latvijā un Eiropā ir pazīstama ar ārstu profesionalitāti un individuālo un sirsnīgo pieeju katra pacienta vēlmēm un vajadzībām. Ne velti pēdējos 10 gadus klīnikā regulāri ierodas pacienti no Skandināvijas, lai koriģētu redzi ar lāzeru.

Dr. Lūkina acu klīnikā operācijas tiek veiktas cilvēkiem ar tuvredzību -14D, tālredzību +6D un astigmatismu +/- 6D – Latvijā tas ir plašākais dioptriju spektrs, kādā iespējams veikt lāzerkorekciju. Korekcija tiek veikta no 18 gadu vecuma, ar nosacījumu, ka ir stabila redze, bet augšējās vecuma robežas nav – to nosaka acu veselības stāvoklis. Pacienti bieži vien netic, ka operācija ilgst līdz 15 minūtēm, ka 1D tiek koriģēta aptuveni 1 sekundē un ka efekts pēc operācijas ir tūlītējs – par brillēm var aizmirst jau operācijas dienā, neatkarīgi no tā, cik slikta redze ir bijusi pirms tam. Arī ar -8D redzi uzreiz pēc operācijas var saskatīt sienas pulksteni.