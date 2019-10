"Vingruma" Ainārs: jāmaina maršruts “darbs - mājas - dīvāns-ledusskapis”

Sākās viss ar to, ka pirms kāda laba laika iegādājos abonementu uz vienu no Rīgas fitnesa centru ķēdēm. Bija akcija – sak, nāc bez reģistrēšanās maksas, saņemsi dāvanu un pirmā iepazīšanās nodarbība trenera vadībā bez maksas! Tā kā gadi nestāv uz vietas, darbs pamatā pie datora un pastaigas ikdienā lielākoties tikai tik, cik no darbavietas līdz studijai vai mājās maršrutā “dīvāns-ledusskapis”, nodomāju: izklausās interesanti, uz šo ir jāparakstās!