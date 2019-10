"Vingruma" Ainārs: Kalorijas galvā sēž!

Jau esmu no izaicinājuma kolēģu ierakstiem sapratis, ka būs jāmērās uz datora svariem, kas būs pirmais patiesības mirklis šajā maratonā. Uzkāpju uz svariem pirms treniņa, un skats nav necik labs – progress minimāls, un vienojamies uzkāpt otrreiz arī pēc sportošanas. Turklāt Normunds sola iedot man kārtīgu slodzi. Sākam ierasti ar soļošanu pa skrejceliņu. Viņš mani izklaidē ar stāstiem par to, kādēļ nevajag šajā gada laikā braukt uz Itāliju, es sparīgi soļoju. Normunds mani uzslavē, es sarkstu. Vairāk no 7,5 km/h nekā uzslavām. Jo pulss nav tik ātrs, man šķiet. Viņš saka, es esot stiprs, es atjokoju, ka droši nē. Tad iedod man pāris apļus ar dažādiem vingrinājumiem un lielākiem svariem. Atsildos, kāpju uz svariem, un izrādās – pusotrā intensīvā stundā var nodzēst vairāk nekā kilogramu tauku, pielikt gandrīz tikpat muskuļu un padzēst arī kopējo masu. Un tas noteikti ir labākais un uzskatāmākais stimuls, un spēcīgākais arguments nepadoties un turpināt sākto kursu!