Latvijas Banka izlaidīs Brīvības cīņām veltītu monētu

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī līdz miera līguma parakstīšanai ar Padomju Krieviju 1920. gada 11. augustā bija viens no nozīmīgākajiem un sarežģītākajiem posmiem Latvijas vēsturē. Mūsdienās to dēvējam par Latvijas Neatkarības karu. Tas ir nosacīti jauns apzīmējums, kas kodolīgi atspoguļo konkrētā vēstures procesa būtību – latviešu tautas cīņu par savas nacionālās valsts pastāvēšanu un neatkarību.