Pētījumā noskaidrotas Latvijas iedzīvotāju iecienītākās ārvalstu tirdzniecības platformas internetā

Latvijas iedzīvotāju visbiežāk apmeklētā ārvalstu interneta iepirkšanās platforma ir "Aliexpress" - to aplūkojuši vismaz 83% Latvijas iedzīvotāju, bet 67% tajā arī iepirkušies. Savukārt katrs otrais ārvalstu interneta veikalu pircējs no Latvijas, kam bijusi izvēles iespēja attiecībā uz iegādātās preces saņemšanas veidu, izvēlējies to saņemt "Latvijas Pasta" nodaļā. Tā liecina "Latvijas Pasta" pētījums par Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem starptautiskajos e-veikalos.