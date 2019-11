Mediķu protesta laikā visu diennakti darbosies ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

Visu diennakti padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos varēs saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni "66016001". Speciālisti sniegs konsultācijas tādos vienkāršu saslimšanu gadījumos kā saaukstēšanās, augsta temperatūra, sāpes vēderā, ausīs vai kaklā, vemšana, caureja, muguras sāpes, hronisku slimību paasinājumi un citas. Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti konsultēties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā vai arī to var saņemt, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē nākamajā dienā.

Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP).

Salīdzinājumam - atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.