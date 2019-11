"Vingruma" Ieva: dubultzods atkāpjas un acis arī izskatās lielākas!

Šī nedēļa bija grūta un reizē viegla. Bez treniņiem uzsāku arī mācības autoskolā (papildu slodzīte un stresiņš). Nedēļas sākumā bija atskaņas no garās svētku nedēļas nogales un atgūšanās pēc slimības, kuru jutu vēl pirmdienā. Tāds visķermeņa nogurums, kuram par spīti devos un vingroju un spītīgi mēģināju turēt uzstādīto vingrošanas programmu. Protams, ar visu nogurumu pēc svēršanās pie Normunda izrādījās, ka no 4 zaudētajiem kilogramiem tikai aptuveni viens ir bijis tauku kilograms un šī brīža rādītāji norāda uz pamatīgu pārgurumu. Mazliet kreņķis, pārdomas un atpūtas pēc pirmdienas treniņa un mēģinājums tikt atpakaļ “uz strīpas” - ēdienreižu plānošana, pienācīgs miegs un ieklausīšanās ķermenī (tas nozīmē - no šī brīža pārgurumā vingrot ar mēru, nevis ar spītu un vispār pieskatīt, lai enerģija vienmēr līdzsvarā).