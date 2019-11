"Vingruma" Roberts: kā, esot pārāk uzcītīgam, sadedzināju savu muskuļu masu

Pēc otrās aizritējušās nedēļas mums bija jau pirmā starp-svēršanās, kas man parādīja pietiekami pozitīvus rezultātus, bet ar dažām niansēm pie kurām turpmāk būs jāpiedomā. Kopējais svars -2.6 kg, kas ir divas reizes vairāk kā noteiktais minimums -0.5 kg nedēļā. No vienas puses skan jau ļoti pozitīvi, bet manā gadījumā tam visam klāt arī ir kritusies/sadegusi muskuļu masa (tā vismaz uzrāda gudrais aparāts).

3. nedēļa atkal izskatās, ka nebūs no tām vieglākajām, bet tas to visu tikai padara vēl interesantāku man.

Pirmdiena, protams, sākas ar treniņu, bet šoreiz spēka treniņa vietā mums dziļās muskulatūras treniņš ar foršo trenerīti, Inesi. Fiziski it kā mierīgāks, bet jūt tāpat, it sevišķi, ka tiem dziļajiem labu laiku ar nekas nav bijis jādara papildus, cik ikdiena ir prasījusi. Otrdiena – atpūta no treniņa. Trešdien un ceturtdien iekrīt fiziski smagās darba dienas, kurām pa vidu kaut kur jāiespiež treniņš. Tā šoreiz ir trešdiena, mierīgs aerobais treniņš un relaksēšanās pirtiņā pēc tam ir tieši tas, kas vajadzīgs tādas dienas nobeigumā.