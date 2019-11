"Vingruma" Laimdota: nevis klausos ko stāsta kolēģe - bet blenžu uz viņas kebabu. Palīdzat man saņemties!

It kā daru visu kā iepriekš – pierakstu, sveru, skaitu, nesāju līdzi ēdienu kastītēs, bet kāpēc nupat liekas, ka visu laiku ir par maz, nav nejausmas. Visi kā viens apkārt to tik vien saka – izturi, tu to vari, tas pāries, pēc tam būs vieglāk!!! Droši vien, ja tik daudz cilvēku tā saka, tad viņi zin. Man jau nekas cits neatliek kā noticēt. Nekad mūžā neesmu tik daudz reizes bijusi sporta zālē. Diētas gan ir bijušas un vēl ilgākas, bet ja godīgi neatceros, kurā brīdī pārtraucu. Zinu tikai to, ka ja arī noraujos un sagrēkoju ēšanas ziņā kādu dienu, tad nākošo vienkārši jāturpina un jāizliekas, ka grēku dienas nav bijis.