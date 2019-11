Apdrošināšanas atlīdzībās klientiem šogad izmaksāti 278 miljoni eiro

Kā liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati, būtiskākais atlīdzību apjoma pieaugums šogad deviņos mēnešos ir bijis īpašuma apdrošināšanā. Lielā mērā to ietekmējis viens apdrošināšanas gadījums, kad klientam izmaksāta rekordliela atlīdzība pēc ugunsgrēka, taču pieaugumu sekmējis arī vispārējās intereses kāpums par īpašuma apdrošināšanu. To apliecina arī prēmiju kāpums īpašuma apdrošināšanā - 55,4 miljoni eiro un kāpums par 21% pret 2018.gada pirmajiem trim ceturkšņiem.

Savukārt pēc izmaksāto atlīdzību apjoma lielākais veids ir bijusi īpašuma apdrošināšana ar 66,4 miljoniem eiro (23,9% no tirgus, pieaugums par 198,5%), tai seko dzīvības apdrošināšana (izmaksāti 55 miljoni eiro, kas ir 19,8% no tirgus ar 15,4% pieaugumu) un veselības apdrošināšana (izmaksāts 51 miljons eiro, kas ir 18,3% no tirgus ar 13,1% pieaugumu).