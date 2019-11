Ārlietu ministrs Rinkēvičs gaida NEPLP rīcību ziņu telpas nodrošināšanā

Jau ziņots, ka mediju grupa "All Media Baltics" no decembra veiks izmaiņas televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidošot vienotu ziņu dienestu.