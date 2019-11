Jūrmalā varētu spriest par iebraukšanas maksas atjaunošanu pilsētā uz visu gadu

Deputāts stāstīja, ka šonedēļ apvienotajā domes komitejas sēdē tika skatīts pašvaldības IT nodaļas nākamā gada budžeta projekts, kur atsevišķās sadaļās norādīts, ka nodaļai varētu būt nepieciešams finansējums, ja tiks pagarināta iebraukšanas maksas kontroles sezona.

Pati Sproģe komentēt izskanējušos apgalvojumus uzticēja Jūrmalas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai, kurā apgalvoja, ka jautājums par caurlaides ieviešanu uz visu gadu kopš 2014.gada pašvaldībā ticis apspriests vairākkārt, jo vietvara ik pa laikam saņem iedzīvotāju sūdzības par to, ka rudens un ziemas laikā pieaug tranzīta plūsma cauri pilsētai.

Parasigs-Parasiņš gan pauda uzskatu, ja reiz šāda iecere nav aktuāla, tad arī IT nodaļas budžetā nauda tam netiktu lūgta un deputāti liktu to no budžeta projekta izņemt. Taču tas neesot noticis un projekts nodots izskatīšanai pašvaldības Budžeta nodaļai.