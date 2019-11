Pie Frankfurtes IKEA noticis uzbrukums naudas kurjeram

Policija ziņo, ka 56 gadus vecs naudas transportēšanas firmas darbinieks nācis laukā no veikala, nesot rokās metāla kasti ar naudu, kad uzbrucējs mēģinājis to izraut viņam no rokām. Izcēlusies apšaude, kurā naudas transportēšanas firmas darbinieks smagi ievainots.