Honkongā policists sašauj protestētāju

Video redzams, kā policists mēģina aizturēt kādu vīrieti, kad viņam viņam tuvojas cits cilvēks, kura seju aizsedz maska. Spriežot pēc video, policists iešauj šim protestētajam krūtīs no tuva attāluma.

Bijušajai britu kolonijai Honkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas statuss, atšķirīga tieslietu sistēma un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Šādu statusu līdz 2047.gadam jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai Honkongai noteic Londonas un Pekinas vienošanās.

Viņš pagājušajā pirmdienā nokritis no daudzstāvu automašīnu stāvvietas netālu no vietas, kur policija raidīja asaru gāzi pret valdību vērstas demonstrācijas izklīdināšanai. Piektdien viņš no gūtajām traumām mira.