Atklāti visi foruma TEDxRiga 2019 runātāji

Prestižās TED kustības nacionālā mēroga ideju forums TEDxRiga ik gadu pulcē dažādu jomu profesionāļus no Latvijas un ārzemēm – zinātniekus, uzņēmējus, radošo industriju pārstāvjus un citus – izcilības, kuri dalās ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem. Septiņu gadu laikā uz TEDxRiga skatuves kāpuši 149 runātāji un mākslinieki, kuru vēstījumi TEDx Youtube kanālā skatīti teju divus miljonus reižu.

Par TEDxRiga 2019 vadmotīvu izvēlēts “Together” jeb “Kopā”. “Šī gada TEDxRiga tēma pievērš uzmanību tam, ka kopā mūsu spēks ir lielāks. Apvienojoties mēs varam radīt ko spēcīgāku nekā tas būtu iespējams individuāli. Šis ir arī Baltijas ceļa 30. jubilejas gads – īstais brīdis, lai apzinātos, cik daudz kopā varam paveikt. Par to pasākumā atgādinās arī katrs no runātājiem, jo viņu veiksmes stāsti un gūtās mācības var stiprināt un iedvesmot ikvienu no mums,” stāsta TEDxRiga organizatoru komandas pārstāvis Pāvils Jurjāns.