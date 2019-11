"Vingruma" Ieva: 4 treniņi nedēļā, izkausēti 5kg, apēsts viens kūkas gabaliņš

Vairākas reizes ir bijis tā, ka no rīta jau domāju - tā, šovakar beidzot būs mazāk iedvesmojošs Facebook ieraksts. Pienāk treniņš, paiet treniņš un atkal esmu uz “salkani iedvesmojošās” nots. Īsti nezinu - vai maniem draugiem un citiem sekotājiem šis patīk vai drīzāk kaitina, varbūt sagaida kādu “ui kā negribas” vai “pilnīgi norāvos no ķēdes” ierakstu, lai noticētu, ka viss šis ir pa īstam?:) Bet vispār joprojām katru nākamo treniņu gaidu un ļoti ceru, ka šī sajūta nepazudīs tik drīz.

Mēģinu samierināties ar to, ka daudzas lietas jādara iesācēja līmenī, jo no nulles uz simtu uzreiz nevar lekt (tāpēc paralēli citām lietām čettreiz nedēļā vēl joprojām stiprinu kājas uz tā riteņa, kurā sēž kā krēslā).

Šeit turpinās darbs ar sevi garīgā plaknē - nesalīdzināt un neizdarīt secinājumus. Katram savi izaicinājumi. Un acīmredzami spiežas ārā mazvērtības kompleksi - nespēju pieņemt domu ar to, ka ar mani viss kārtībā! Un tas, ko es daru ir pietiekoši. Slēdzas iekšā arī centīgās teicamnieces sindroms - gribas izdarīt vairāk un konstanti “pārsist” savus rekordus. Tā godīgi lūkojoties uz šo tendenci saprotu, kur tā līdz šim izpaudusies visas dzīves laikā, reizēm graujot manu fizisko spēju robežas un mēģinu saprast, kā to apzināti transformēt un novirzīt veselīgākai mērķu sasniegšanai (šeit runāju par garīgi - emocionālo veselīgumu) vai sevis motivēšanai.

Tieši šī īpašība man neliek mieru un tāpēc lai jautrāk tomēr turpinu mazpamazām sevi izaicināt - pēdējā treniņā 32 minūšu vietā uz riteņa minos 42 minūtes. Dibens pēc tam mazliet juta, bet sajūta kopumā laba - nākamreiz mēģināšu pastiept latiņu vēl mazliet:). Ikdienā jau pamanu, kā mainījusies stāja un priecājos par to, ka visādas sāpes un kaites piemeklē mani arvien mazāk - tad esmu uz pareizā ceļa. Pilnvērtīgi mugura, protams, vēl nav saārstēta, bet šis dod cerību tam, ka viss drīz būs labi. Vēl pirms dažiem mēnešiem domāju un skumu par to, ka man visa dzīve būs jāsadzīvo ar dažādām veselības problēmām, kuras pati sev esmu sagādājusi gadiem ilgas bezdarbības rezultātā. Tajā brīdī biju bezizejas situācijā un nespēju rast pareizo virzienu tā pirmā soļa veikšanai. Un tagad...Saku no sirds - šis mēnesis ir bijis skaists. Daudzološs. Cerības viesošs. Stiprinošs. Tā ir svētība.