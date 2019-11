"Vingruma" Ainars: "Genovevas" pietupieni un atvadas no sviesta

Bija tā, ka sestdien Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sidrabi” bija jādodas uz Lubānu, lai kopā ar divpadsmit citiem deju kolektīviem piedalītos mazās formas deju festivālā “6x6”. Koncerts tika nodejots krāšņi, un, kā jau ierasts, šādos dejotāju pasākumos, oficiālajai daļai seko neformālā -, proti, balle ar lustēm, priekšnesumiem un dejām “dzīvās” mūzikas virsvadībā. Un viena absolūti neiztrūkstoša deja šādās ballēs ir “Ģenovēva”. Tā pati ar Raimonda Paula jestro mūziku, ko oriģināli izpilda Žoržs Siksna. Tikai dejotājiem ir tāds nerakstīs likums, ka šīs dziesmas laikā tiek “čūskiņā” mesti līkloči pa deju zāli un katrreiz, kad atskan vārds “Ģenovēva”, ir jāpietupas. It kā jau nekas, bet atgādinu, ka mūzika ir raita un izpildījums “dzīvs”, kas neizbēgami nozīmē to, ka temps tiek neatlaidīgi kāpināts, bet “Ģenovēva” atkārtota neskaitāmas reizes vietā un nevietā.

Tad nu arī šāda ačgārna treniņu plāna rezultātā un vēl pēc viena trīs stundu deju mēģinājuma svētdienas priekšpusdienā, spēka rezerves nedēļas beigās izrādījās izsmeltas. Reāli gribēju tikai gulēt un ēst. To gan jutos arī mazliet nopelnījis, jo gan trešdien, gan ceturtdien, gan piektdien, gan svētdien izdevās katrā “nodedzināt” pa vairāk nekā trim tūkstošiem kilokaloriju! Turklāt viens no uzskatāmākajiem ieguvumiem no līdz šim aizvadītā “Vingruma pusmaratona” ir tāds, ka “ēst” šajā gadījumā vairs nenozīmē grauzt čipsus, popkornu vai apēst vienā piegājienā pusi žāvētas vistas, bet gan ik pa laikam uzēst nedaudz, nepārbāžot kuņģi ar milzu porcijām. Arī no jēdziena “sviestmaize” man ir atvadījies sviests, jo, izrādās, var tīri labi bez tā iztikt. Tāpat kā baltmaizi aizstāt ar graudu maizi un gurķus un tomātus ēst bez tonnas krējuma.