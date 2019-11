Viņi iegādājās vienu eiro vērtu māju Sicīlijā. Lūk, kas notika

Morgana un viņas vīrs bija vieni no pirmajiem iedzīvotājiem, kas atsaucās uz aicinājumu iegādāties lētajos namiņos Sicīlijas mazpilsētā. Viņiem tika piedāvāta 50 kvadrātmetrus plaša ēka pilsētiņā Musomeli ar glīti apzīmētām sienām un nesen nomainītu grīdas segumu. "Viss, ko mums vajadzēja paveikt bija vannasistabas remonts," portālam atklāj francūziete. "Mēs abi esam mākslinieki un renovatori, tāpēc visus darbus paveicām paši. Tas bija ārkārtīgi patīkami - redzēt, kā top mūsu divistabu nams." No mājas paveras pasakains skats uz pilsētu - to jaunieši var vērot no 15 kvadrātmetrus plašās terases.

Tāda iespēja tikusi kādai Čikāgas finanšu analītiķei Meriditai Tabonai, kuras senči ir nākuši no Sicīlijas mazpilsētas Sambukas. Viņa no 16 citiem pircējiem izcīnīja kādu veclaicīgu namu ar arābu stila dārziem. "Mans vecvectēvs jaunības gados no Sambukas emigrēja uz ASV. Es vienmēr esmu vēlējusies apskatīt Sicīliju, taču pirms tam man tā arī nav bijusi iespēja apciemot savu dzimteni," stāsta Meridita, piebilstot, ka šeit netālu no jaunās mājas vēl dzīvo daži attāli radinieki. Kopumā sieviete par namu samaksāja 5 555 ASV dolāru. "Kad šo namiņu nopirku, nevarēju to apskatīt aci pret aci, jo biju salauzusi potīti. Tomēr māja ir daudz labāka nekā biju cerējusi - it īpaši pārsteidz balkons," stāsta amerikāniete. Sieviete atklāj, ka pagaidām mājai nav ne elektrības, ne ūdens - tā ir kā tukšs audekls, kuru vajag aizkrāsot pašai. Patlaban Čikāgas iedzīvotājas plānos ir iegūt Itālijas pilsonību un Sambukā iekārtot māju, kurā aizvadīt vecumdienas.