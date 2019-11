Bērniem jāapgūst tehniskās zinātnes, lai strādātu ar mākslīgo intelektu

Celma uzsvēra, ka, no vienas puses, jaunākās tehnoloģijas ienāk visās tautsaimniecības jomās, IT speciālisti ir pieprasīti un labi atalgoti, kā arī "Ēnu dienā" skolēni visvairāk vēlas gūt ieskatu programmētāja ikdienā un darba pienākumos, taču, no otras puses, satraukumu rada valstī zemā vidējā skolēnu atzīme matemātikā un STEM zināšanas kopumā, kas ir svarīgas, lai nākotnē varētu strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām.