Ejam mežā jeb ko labu mums sniedz "meža peldes"

Atpūtu pie dabas un pastaigas mežā novērtē arī Latvijas iedzīvotāji - AS “Latvijas valsts meži” 2019. gada vasarā veiktajā aptaujā tas minēts kā viens no populārākajiem veidiem, kā mazināt stresu pēc saspringtas darba nedēļas. Tomēr šādi relaksācijas veidi ir krietni iecienītāki vecāka gadagājuma cilvēku vidū, kamēr jaunieši labprātāk izvēlas mazināt stresu, skatoties filmas un seriālus vai sportojot. Daktere Aizsilniece uzskata, ka jauniešiem nav pietiekamu zināšanu par to, kā rūpēties par savu veselību, izmantojot dabas resursus: “Mūsu zināšanas par veselības saglabāšanu un veicināšanu un mūsu ikdienas ieradumi ir tie, kas lielā mērā nosaka mūsu veselības stāvokli gan tagad, gan nākotnē. Pastaigas mežā un fiziskas aktivitātes svaigā gaisā ir neaizvietojams līdzeklis veselības stiprināšanai un uzlabošanai. Jaunieši, kuri to neizmanto, palaiž garām brīnišķīgu iespēju.”