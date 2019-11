"Vingruma" Ieva: padevos arī “netīram” kārdinājumam - apēdu burgeri nakts vidū

Otrā lielā atziņa - plānošana. Daudz vieglāk turēt ieradumus “uz līnijas” ir tieši plānojot, paredzot un apzināti domājot par šodienas, rītdienas un tuvāko dienu iecerētajiem notikumiem. Šoreiz vairāk pastāstīšu par ēdienreižu plānošanas nozīmību. Iepriekšējā nedēļā, pārliecībā, ka jau esmu pieradusi pie jaunajiem šķīvja izmēriem un satura, maltīšu plānošanai piegāju daudz relaksētāk un biežāk improvizēju. Tas nozīmē - gatavoju un izlēmu maltītes saturu uz vietas. Rezultāts - krietni pārsniegtas kaloriju normas, grūti izsekojams nedēļas plāns. Šonedēļ, mēģinot laboties un atzīstot sev, ka vēl tomēr nav sasniegts TĀDS meistarības līmenis, atkal ķēros pie maltīšu laicīgas plānošanas - iepriekšējā vakarā pirms gulētiešanas sarakstu visas dienas maltītes un aptuvenu kaloriju daudzumu. Un tad ātri vien, pāris dienu laikā, sapratu, cik šis ieradums ir vērtīgs. Pirmais ieguvums - es droši varu iet pie ledusskapja un salikt šķīvī to, kas paredzēts un nejusties slikti par to, ka “kaut kā būs par daudz”. Otrais ieguvums - spēju izplānot dažādas maltītes un dažādu pārtikas produktu kombinācijas, nodrošinot to, ka pašai neiestājas “griķīši” sindroms* un arī ķermenim pārdomāti tiek dažādas barības vielas. Un trešais, manuprāt, visvērtīgākais ieguvums - es aizeju gulēt ar skaidru vīziju par to, kas mani sagaida nākamajā dienā. Es pamostos un saprotu - šis ir tas, ko es šodien ēdīšu. Un nekontrolējamais, izsalkušais nezvērs manī nemaz nerādās! Apziņa kontrolē spontānās iegribas un jau automātiski visas maņas (smarža, garša, tauste) priecājas par to, kas nokļūst mutē arī ja tas nav salds, taukains vai miljons garšām piesātināts. Teiksim tā, es jau no iepriekšējā vakara gaidu, kad varēšu apēst TO garšīgo un veselīgo recepti, kuru tikko esmu izlasījusi un brīdī, kad to varu izdarīt - prieks, bauda un apmierināts izsalkums. Šādi apzināti ēdot arī sanāk ēst lēnāk un izgaršot visus labumus. Šo arī ielieku savā iedomu grāmatiņā un mēģinu atcerēties!