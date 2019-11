"Vingruma" Baiba: man no ēdnīcas letes pretī vairs nečukst karbonāde ar siera cepurīti

Es ar to nelepojos, taču tā ir, un es jau no sākta gala esmu PAR godīgu tievēšanu. Gan attiecībā pret sevi, gan citiem, tāpēc jums tas jāzina – manā kaloriju skaitīšanas aplikācijā iztrūkst ēdienreizes, kuras realitātē IR nokļuvušas manā gremošanas sistēmā, tur ir dienas, kurās parādās vārdi “cepts” un “krējums”, tur ir pat ir viena vieta, kur viss iekrāsojās sarkans, jo bija pamatīgs kaloriju ūdenskritums, taču… (un šis, man šķiet, ļoti forši) no manām ēdienreizēm pazuduši milzīgie mērču kalni, doma par kraukšķīgi ceptiem kartupeļiem nešķiet “oh, yeah, ņamma”,