Ko bērniņš sajūt jau mammas vēderā?

No šī mirkļa mazais cilvēciņš ir uzsācis savu dzīvi pirmajā mājvietā – mammas puncī! Pat vēl neredzot mazulīti, vecāki var izveidot attiecības ar viņu un iesaistīt savā ikdienas dzīvē. Atcerieties, mazais ir tepat līdzās – ar katru nedēļu iemācoties un spējot aizvien vairāk! Bebītis mammas vēderā nav tikai kaut kas abstrakts – tas ir mazs bērniņš, kurš var just, dzirdēt, sagaršot, saklausīt apkārt notiekošo.

Deviņus mēnešus bērniņš vistiešākā veidā saistīts ar mammu, tādēļ jārēķinās ar to, ka viņš uztver māmiņas sajūtas ar visām maņām. Izmantojot ultrasonogrāfiju, zinātnieki ir konstatējuši, ka bērniņš puncī reaģē gan uz negatīvām, gan pozitīvām mammas sajūtām. Ja māmiņa pārdzīvo nepatīkamas emocijas, tad mazulis kļūst nemierīgāks, cenšas sarauties mazāks, pievelk rociņas un kājiņas pie ķermeņa. Bērniņam mammas vēderā jau 28. nedēļā var novērot dzīvu mīmiku, kas liecina par izteiktu jūtu pasauli. Īpaši augstas izšķirtspējas USG var redzēt, kā mazais savelk krunkās pierīti vai arī kā sejas panti atslābst un vērojams pat smaida priekšvēstnesis!

Māmiņām būtu pēc iespējas jāizvairās no ilglaicīga stresa. Ir pierādīts, ka tas var negatīvi ietekmēt bērniņu, tomēr grūtniece mierīgi var atļauties būt pāris reizes ļoti nikna vai ļoti bēdīga. Mazulis puncī dzīvo acu mirklim, viņam nav ne atmiņas, ne pagātne. Tiklīdz māmiņa jūtas labāk, arī mazulītim klājas labi!

Sajūtam, sataustām – jau no 50 dienas

Pirmo reakciju uz pieskārieniem ādai auglis izrāda jau 50 dienu vecumā. Sākot ar septīto nedēļu, bērns sajūt, ka viņu aptver augļūdens, viņš jūt mammas iekšējo orgānu darbību un lēni kustās viņas pulsa ritmā. Auglis vispirms sāk sajust ar mutes reģionu. Divpadsmit nedēļu vecam bebītim jau ir mazmazītiņas rociņas un katrs pirksta aizmetnītis ir „apgādāts” ar jūtīgām šūnām. Sākot no 8. nedēļas nedzimušie mazuļi iespējams, jūt sāpes. Sākot ar 17. nedēļu visi ādas reģioni jau ir spējīgi sajust un attīstīta ir arī līdzsvara izjūta. Bērniņš jūt, kad mamma maina pozīcijas – guļ, sēž vai stāv.

Kustamies, žagojamies, žāvājamies – no 8. nedēļas

Gandrīz trīs mēnešus pirms grūtniece sāk sajust, mazais žiperis jau ir sācis kustēties. Motoriskā attīstība sākās jau astotajā grūtniecības nedēļā. No sākuma mazais tikai saraujas, sākot no 9. nedēļas muguras smadzenes jau ir tik tālu attīstījušās, ka koordinē pirmās galvas un locītavu kustības. No šī mirkļa mazulis var sākt žagoties. 14. dienas vēlāk punča iemītnieks sāk izdarīt pirmās elpošanas kustības un pirmoreiz nožāvājas.