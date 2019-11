Viedierīcēm nepieciešami resursi, kuru ieguve rada postījumus apkārtējai videi

Kā vēsta vācu medijs “Deutsche Welle”, mūsu viedtālruņi, planšetdatori, klēpjdatori un pat televizori sastāv no ļoti daudz vērtīgiem izejmateriāliem. Visbiežāk, kad ierīce savu laiku ir nokalpojusi, šie vērtīgie materiāli paliek ieslēgti iekšā ierīču korpusos. Pēc tam ierīces ar dažādiem metāliem, to sakausējumiem un pat ķīmiskajiem elementiem tiek nogādātas uz atkritumu poligonu, kur tie arī nonāk aizmirstībā.

Elektronisko atkritumu pārstrādes grupa Lielbritānijā strādā pie tā, lai no nolietotajām ierīcēm var iegūt vērtīgos izejmateriālus. Šī grupa vecās elektroniskās ierīces iegūst no tirgotājiem, atkritumu izgāztuvēm un uzņēmumiem, kas uzlabo savas tehnoloģijas.

Ārpus pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas bijušajā tekstila pārstrādes cehā netālu Hadersfīldas Anglijas ziemeļos, ļoti bieži var redzēt kravas automašīnas, kas ir pilnas ar nolietotu elektroniku. Pēc ierīču nokļūšanas rūpnīcā, ierīces tiek sakārtotas un nogādātas milzīgās pārstrādes mašīnās, kas noņem stieples un citus metāliskos elementus, kā arī nošķir metālus no ierīcēm.

Tādi materiāli kā varš tiek sadalīti nelielās daļiņās un sakausēti, un vēlāk pārdoti metāla uzpircējiem. Galu galā, no ierīcēm iegūtais varš atrod ceļu uz jauniem izstrādājumiem.

"Kad mēs sākām organizēt ekskursijas skolēniem uz mūsu rūpnīcu, daudzi bērni teica, ka viņi nekad iepriekš nav redzējuši nevienu no šiem vecajiem televizoriem," saka Ričardsone, kas piebilst - skolēniem ir pietiekami labas zināšanas saistībā ar plakano ekrānu televizoru modeļiem, kas līdzās citām ierīcēm ir pieejamas mūsdienu mājokļos. Veco tehnoloģiju “iziešana no modes” un to nonākšana aizmirstībā ir apliecinājums tam, cik ātri cilvēki modernizē tehnoloģijas savās mājās.