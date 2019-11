Dzīvoklis vecākā mājā vai jaunceltnē: kā izdarīt pareizo izvēli?

“Arvien vairāk cilvēku, īpaši jaunieši, izvēlas dzīvot kompaktākās platībās, atbilstoši dzīves ritmam un laikam, kas tiek pavadīts mājās. To var salīdzināt ar pārtiku – sviesta paciņā ir par 20 gramiem mazāk, taču cena nemainās. Lai noturētu cenu, apjomam ir jāsamazinās, un par to pašu cenu tu iegūsti mazāku daudzumu. To, protams, ietekmē arī īres tirgus, jo pieprasīti ir mazie dzīvokļi, kas tiek piedāvāti īres tirgū,” rezumē Aigars Strods.