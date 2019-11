Konflikti ir noderīgi jeb kā tie var radīt augsti inovācijām un izaugsmei

Kā vēsta izdevums “Forbes”, konflikti var veicināt kādu paradumu maiņu, tādējādi mazinot riskus par iespējamu diskomfortu. Labākajā gadījumā ar konfliktu palīdzību uzņēmumā var likvidēt pat ievērojamus šķēršļus, kas lielākajai daļai cilvēku nepatīk, un no kuriem viņi mēģina distancēties.

Tāpat konflikti uzņēmumos var ietekmēt arī produktus. Tie var radīt produktus un pakalpojumus, kas izceļas ar unikālitāti. Konflikti ir spēcīgs rīks, no kā ikviens var mācīties, sekojot veiksmīgu zīmolu piemēriem, kas ir koncentrējušies uz darbības kultūras maiņu, caur konfliktiem atrodot un izmantojot iespējas mainīt savu darbību.

Otrā “Nike” izteiktā teorija bija tāda, ka skriešanas apavi ar vairāk aizsargājošām īpašībām laika gaitā faktiski padara pēdas vājākas. Tā, piemēram, cilvēka kājas, izmantojot visu šo aizsardzību, pārlieku atslābināja muskuļus, kam vairs nebija jāiesaistās skriešanas procesā, līdz ar to pastāvēja bažas par atsevišķu pēdas muskuļu atrofēšanos, kas, savukārt, apdraudēja pēdas dabisko stabilitāti.

Tāpat “Nike” pārstāvji pamanīja, ka cilvēkiem, kas skrēja basām kājām, bija pat mazāk gūtas traumas. To visu apzinoties un saprotot, ka sākotnēji skriešanas apavi tika izgatavoti tā, lai tie nodrošinātu pēdu aizsardzību no dažādām virsmām, nevis papildu stabilitātes nodrošināšanai, viņi uzdeva jautājumu - ko darīt, ja mēs atgrieztos sākuma stadijā un izgatavotu vienkāršu apavu, kas pasargātu pēdas ne tikai no virsmas nodiluma, bet arī ļautu pēdai brīvi darboties? Tā arī dzima populārā “Nike Free” sērija.