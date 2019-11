Vācija no 2021.gada segs lielāku daļu NATO izdevumu

Ziemeļatlantijas alianses 29 dalībvalstis ir vienojušās par jaunu kopējo līdzekļu budžetu, kurā ASV segto izdevumu daļa samazināsies no pašreizējiem 22,1% līdz 16,35%, bet Vācijas daļa pieaugs no 14.8% līdz 16,35%.

Šogad ASV samaksās apmēram 470 miljonus eiro no visa kopējā finansējuma, kura apjoms ir aptuveni 2,12 miljardi eiro, savukārt Vācija pārskaitīs šim mērķim ap 313 miljoniem eiro.

Vācijai līdzekļu piešķiršanas formulas maiņa nozīmēs papildu finansiālu slogu - vairāk nekā 33 miljonus eiro gadā no 2021.gada, savukārt ASV varēs ietaupīt vairāk nekā 120 miljonus eiro gadā.

NATO arī tiek netieši finansēta ar nacionālajiem aizsardzības budžetiem. Alianses dalībvalstis ir apņēmušās tērēt aizsardzībai 2% no IKP, bet tikai dažas ir sasniegušas šo mērķi.

Vācija plāno no nākamā gada tērēt aizsardzībai 1,42% no IKP, bet ir paziņojusi, ka vēlas līdz 2021.gadam izpildīt NATO mērķi par 2% no IKP.