Fotostāsts: Dienvidāfrikas slāpju zeme

Sausuma periods turpinās jau ceturto gadu. No krāna tek brūna, pēc pūstošām zivīm smakojoša strūkliņa. Kad izžuva ūdens otrpus Nkvebas dambim, uz izžuvušās zemes palika desmitiem tūkstoši beigtu zivju. Pie pašvaldības ūdens sūkņiem veidojās garas rindas, gāja bojā simtiem mājlopu, vēsta aģentūra "Reuters".

Nokaltuši pat visizturīgākie koki un krūmi. No upēm palikušas vien izžuvušas gultnes.

45 gadus vecā septiņu bērnu māte Valentija Ešo no Umazisahes ciema stāsta, ka ūdens ir tikai dzeršanai - tas nozīmē, ka viņas mājās tualetē netiek nolaists ūdens un mazgāta veļa. Ēdamtrauki tiek noskaloti tikai tad, kad sākuši nelāgi smirdēt.

"Visa māja smird," viņa saka. "Visi cieš no vēdersāpēm un caurejas."

Kamēr pašvaldības netiek galā ar ūdens krīzi, dienvidafrikāņu labdarības organizācija "Gift of the Givers" veic ūdens piegādes uz ciemiem un pēdējo trīs gadu laikā izurbusi 1800 dziļurbumus, no kuriem divās trešdaļās bija ūdens.