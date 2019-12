Pirmajā decembra dienā Liepājā fiksētas divas automašīnas ar prasībām neatbilstošām riepām

Abiem transportlīdzekļu vadītājiem tika noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, - no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 700 eiro.