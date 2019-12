Kāpēc novecošana būtu jākvalificē kā slimība

Daudzi hipokratisko tekstu korpusa autori sprieda, ka novecošana nenovēršami noved līdz spēku zudumam, invaliditātei un nāvei, tāpēc šis process tika uzskatīts par progresējošu un neārstējamu slimību. Tomēr romiešu ārsts Galēns rakstīja: slimība nav normāla parādība, turpretī novecošana ir universāla, tāpēc tā atšķirībā no slimības ir dabisks process.

Atšķirībā no Galēna un Hipokrata modernie zinātnieki ir izpratuši dažus no bioloģiskajiem mehānismiem, kas izraisa novecošanu. Viens no tiem ir šūnu nolietošanās.