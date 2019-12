Janvārī apvienos Talsu pasta nodaļas

Uzlabojot klientu ērtības, no 6.janvāra plānots pagarināt Talsu 1.pasta nodaļas darbalaiku, tādējādi nodrošinot sūtījumu ērtu saņemšanu strādājošajiem klientiem. Talsu 1.pasta nodaļa strādās pirmdienās no plkst.8 līdz 18.30, otrdienās no plkst.7.30 līdz 18, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.8 līdz 18, savukārt sestdienās no plkst.9 līdz 13.