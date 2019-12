Dūmu detektors - obligāts. Kāpēc?

Dūmu detektora neesamība ir sodāma - no 1. janvāra par šādu pārkāpumu būs finansiālas sekas.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka: “Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.”

Pasaules pieredze rāda, ka detektori 75% gadījumu izglābj ugunsgrēka potenciālos upurus, laikus tos pamodinot. Brīdī, kad izceļas ugunsgrēks, visu var izšķirt sekundes, jo uguns izplešas ātri. Ja tas notiek naktī - cilvēki miegā nejūt smaržas, tāpēc dūmu smaku var nemanīt un gulēt tālāk. Tieši šā iemesla dēļ cilvēki nosmok un aiziet bojā vai arī gūst smagus apdegumus. Detektors, sajūtot pat vieglu deguma smaku, radīs spalgu skaņu, kas pamodinās mājiniekus un liks tiem rīkoties - izkļūt no telpām un saukt ugunsdzēsējus.

Vadoties pēc VUGD datiem, kopumā no 2016. līdz 2018. gadam ugunsgrēkos dzīvību ir zaudējuši 255 cilvēki, bet cietuši - 984.

Detektoru uzstādīt nav nekāda augstā matemātika, un tā iegāde nenoplēsīs deviņas ādas. Veikalu plauktos ir pieejami detektori cenu amplitūdā no 5 līdz 10 eiro, bet to uzstādīšanai vajadzēs vien pieskrūvēt divas skrūvītes vai vienkārši to pielīmēt pie griestiem - daži detektori ir aprīkoti ar pašlīmējošo līmlenti.