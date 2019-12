Nissan Leaf un stabs - kombinācija, ko nudien negribētos piedzīvot realitātē

Jauno automobiļu novērtēšanas programmas, ko pēc saīsinātā nosaukuma visi zinām kā EuroNCAP (European New Car Assessment Programme), ietvaros sāniskais sadursmes tests pret stabu tiek veikts ar 32 km/h. DEKRA izpildījumā ātrums ir vairāk nekā divas reizes lielāks, proti, 75 km/h.

Lai demonstrētu, kas ar salīdzinoši jaunu auto notiek, ja tas, piemēram, uz ceļa sagriežas un ar vidējo jumta balstu ietriecas kokā, DEKRA speciālisti ņēma elektrisko Nissan Leaf, to paātrināja līdz minētajam tempam un trieca pret stabu.

Aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, jāsaka, ka sānu drošības spilveni vadītājam diez vai līdzētu, jo trieciens ir tik spēcīgs, ka no nišas tiek izsists viens no priekšējiem lukturiem, bet pats auto faktiski apliecas stabam, saskaroties priekšai un aizmugurei. Gandrīz. Kāds vecāka gadagājuma auto no astoņdesmitajiem vai deviņdesmitajiem gadiem, visticamāk aptītos ap stabu un tur arī paliktu.